A Cariati la ‘Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali’

CARIATI (CS) – L’iniziativa è promossa nell’ambito della “La Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue locali”, che ricorre il 17 gennaio, indetta nel 2013 dall’Unione Nazionale delle Pro Loco (UNPLI) per sensibilizzare istituzioni e comunità locali all’importanza, la valorizzazione e tutela di questi patrimoni culturali, in armonia con le direttive UNESCO e la Convenzione per la salvaguardia dei patrimoni culturali immateriali.

A Cariati la giornata sarà celebrata domani, domenica 21 gennaio su iniziativa della locale Pro Loco, del Civico Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni, e in collaborazione con l’Istituto Comprensivo cittadino. “Cariati e il suo dialetto” è il titolo della manifestazione, che si svolgerà nella sede museale di Palazzo Chiriàci e vedrà la presenza istituzionale del sindaco Cataldo Minò, del vicesindaco Maria Crescente e della delegata alla Cultura e ai Beni Culturali Alda Montesanto; ci saranno diversi interventi a partire da quello del presidente della Pro Loco Cariati, Giampiero Cosentino, della Direttrice del Museo Civico, Assunta Scorpiniti e del Dirigente Alessandro Turano dell’Istituto Comprensivo.

Importante sarà la partecipazione e il contributo della scuola primaria dello stesso IC, protagonista di un simpatico video curato dalla Pro Loco con l’apporto tecnico di Domenico Liguori, in cui gli alunni si cimentano in poesie, proverbi e detti in dialetto cariatese, che conoscono attraverso il linguaggio dei nonni e degli adulti, ma non praticano in quanto quasi tutti ormai comunicano e si esprimono nella lingua nazionale; alla proiezione del filmato seguiranno esibizioni “dal vivo” dei ragazzi presenti, con brani tratti da opere di autori locali e dalla memoria degli anziani.

In programma anche l’intervento di Giovanni Crescente, custode della memoria dialettale del luogo, che presenterà alcune “strofette”, “storielle” e “canti” del suo ricco repertorio. La manifestazione, che oltre all’obiettivo di valorizzazione del dialetto come patrimonio culturale, avrà quindi, anche lo scopo di creare un ponte tra le generazioni, sarà allietata da note e ritmi popolari eseguiti dal giovane musicista Simonpietro Graziano alla fisarmonica e all’organetto.