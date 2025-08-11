HomeIonio

A Caloveto arriva “Governiamo la bellezza”, una serata tra confronto polito, musica e gastronomica

Questa sera in Piazza dei Caduti la sesta tappa della manifestazione itinerante in partenership con Colori e profumi della tradizione enogastronomica della Sibaritide del Gal. Una serata di confronto politico accompagnata da esperienze gastronomiche, musica e manualità

CALOVETO (CS) – Questa sera nel cuore del centro storico di Caloveto, in Piazza dei Caduti, si terrà la sesta tappa della manifestazione itinerante “Governiamo la Bellezza” in partenership con Colori e profumi della tradizione enogastronomica della Sibaritide, il format itinerante promosso dal Gal Sibaritide. Una serata volta al confronto politico tra sindaci e consiglieri regionali, accompagnata anche da momenti da dedicare alle esperienze gastronomiche, alla musica e alla manualità nel settore tessile.

A Caloveto “Governiamo la bellezza”: il programma della serata

La serata inizia con i saluti del sindaco di Caloveto Umberto Mazza, per poi dare spazio ad una serie di talk con i contributi dei sindaci di Cariati Cataldo Minò, di Roseto Capo Spulico Giovanni Pugliese, di Paludi Domenico Baldino, di Plataci Pietro Giuseppe Stamati, di Terravecchia Paolo Pignataro, di Cropalati Domenico Citrea, di Calopezzati Antonello Giudiceandrea, di Pietrapaola Manuela Labonia, di Crosia Maria Teresa Aiello, di Corigliano-Rossano Flavio Stasi, di Oriolo Simona Colotta, di Villapiana Vincenzo Ventimiglia, di San Lorenzo Bellizzi Antonio Cersosimo, insieme ad Antonello Ciminelli responsabile del Parco Marino Secca di Amendolara e Franco D’Urso, direttore del Gal Sibaritide.

Al dibattito prenderanno parte anche alcuni imprenditori della zona. Alle ore 21 sarà poi il momento dell’apertura degli stand dei produttori ed artigiani in piazza, il palcoscenico centrale si accenderà con il live show cooking dell’Agrichef Enzo Barbieri, ambasciatore e narratore della cucina calabrese nel mondo. Seguirà il concerto de I Briganti della Sila con il loro repertorio di musica popolare che chiuderà la serata tra tradizione, danza e condivisione.

Tra le novità della tappa a Caloveto, la possibilità di beneficiare in piazza di corsi base di telaio artigianale, diretti da Vincenzo Bossio.

