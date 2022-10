Furbetti del reddito: denunciate nel cosentino 7 persone. Truffa da 62mila euro

CASSANO ALLO IONIO (CS) – “Acqua, Territorio, Persone. La bonifica calabrese nell’era della transizione ecologica e dell’agricoltura sostenibile” è il tema sul quale sarà incentrato il convegno, organizzato dalla Fai Cisl Calabria, in programma domani, martedì 18 ottobre, presso il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide a Cassano all’Ionio. L’evento fa parte di una serie di iniziative regionali, all’interno di un programma della Fai Cisl, in occasione dei cento anni dalla nascita della bonifica moderna, che si concluderanno con una giornata nazionale.

«Un importante occasione di confronto su un comparto che riteniamo strategico – ha dichiarato il Segretario Generale della Federazione regionale Michele Sapia. – La bonifica riveste in Calabria un ruolo fondamentale per le tante attività a supporto del settore primario, in una regione dove l’agricoltura garantisce livelli occupazionali maggiori rispetto alla media nazionale. Inoltre, la bonifica in Calabria significa anche presidio umano del territorio, contrasto al dissesto idrogeologico e lotta alla desertificazione, un settore che necessita di investimenti per esaltare la sua multifunzionalità e più confronto per superare criticità che interessano molti lavoratori. Siamo convinti che proprio la bonifica, assieme agli altri comparti del sistema agro-ambientale, possa essere protagonista di quella tanto declamata transizione ecologica e gestione sostenibile, sia rispetto alle politiche energetiche che al virtuoso utilizzo delle risorse ambientali, in primis quella idrica».

Il convegno vedrà il coinvolgimento dei principali soggetti istituzionali e sociali regionali competenti su queste tematiche, ma anche esperti del mondo universitario e della cultura. I lavori saranno introdotti dalle relazioni, sul tema “Analisi, proposte e sinergie per il lavoro e la multifunzionalità della bonifica”, del Segretario Generale della Fai calabrese Michele Sapia e del Professore ordinario di Ingegneria Idraulica dell’Università della Calabria Roberto Gaudio.

Previsti poi i saluti del Direttore della Direzione regionale dei Musei della Calabria e Direttore del Parco Archeologico di Sibari Filippo Demma e del Segretario Generale Usr Cisl Calabria Tonino Russo. Seguirà una serie di interventi su “Esperienze e visioni a confronto sul sistema della bonifica calabrese”, di Katya Gentile, Presidente della VI Commissione consiliare, compente anche su Agricoltura e Consorzi di bonifica, dei Presidenti regionali delle Organizzazioni Professionali Agricole, Franco Aceto per Coldiretti, Alberto Statti per Confagricoltura e Nicodemo Podella per Cia, del Presidente dell’Urbi-Anbi Calabria Rocco Leonetti e dell’Assessore regionale alle Politiche Agricole, Risorse Agroalimentari e Forestazione Gianluca Gallo. A concludere i lavori del convegno l’intervento del Segretario Generale Fai Cisl Onofrio Rota.