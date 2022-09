Tragedia a Corigliano. Investito da un’auto, muore 62enne. Inutile la corsa in ospedale

TREBISACCE (CS) – Si ritorna a parlare di un problema del quale ci siamo occupati già diversi mesi fa, ovvero quello dei lavoratori del Consorzio di Bonifica dei Bacini Jonici del Cosentino di Trebisacce, che hanno deciso di protestare per i ritardi nel pagamento degli stipendi. Dopo un’assemblea ed un incontro con l’amministrazione consortile, i lavoratori hanno proclamato uno sciopero generale per martedì 11 ottobre.

A comunicarlo sono stati i segretari generali della Flai Cgil Federica Pietramala, Antonio Pisani della Fai Cisl e Marco Stillitano Filbi Uil, che hanno anche reso noto che, al momento, le mensilità arretrate sarebbero sei. I rappresentanti sindacali hanno sottolineato come, per un altro anno, la campagna di irrigazione nonostante tutte le privazioni e difficoltà, sia stata portata avanti con responsabilità dai lavoratori che hanno continuato a garantire i servizi di bonifica e sorveglianza, in un territorio nel quale si insedia uno dei più importanti poli produttivi agricoli della Calabria. La situazione, però, resta davvero molto complicata per lavoratori e famiglie che si trovano senza stipendi, ma devono far fronte comunque alle spese in un momento caratterizzato dal rincaro dei prezzi. Gli stessi sindacati hanno chiesto l’intervento della Regione Calabria al fine di trovare soluzioni adeguate ed immediate per uscire da questa situazione affinché l’agricoltura resti in Calabria volano di sviluppo per un intero territorio.