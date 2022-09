Ritrovato a Torino l’imprenditore 30enne di Rossano scomparso da oltre una settimana

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – E’ accaduto in località Schiavonea a Corigliano Rossano. Protagoniste due ragazzine e un giovane maggiorenne, che non avrebbe fatto nulla per impedire quel pestaggio ai danni di una quattordicenne presa a calci e pugni, persino a morsi. Una scena terribile alla quale avrebbe assistito anche la sorellina di 5 anni, sotto shock. Alla base del gesto di chiara deriva sociale ci sarebbero futili motivi. Secondo quanto ricostruito la giovane sarebbe stata attirata fuori casa e poi aggredita dalle coetanee. Medicata in ospedale è tornata a casa.

Il papà della vittima in un’intervista ha spiegato perchè è stata resa pubblica la vicenda sottolineando che per le due ragazze sarebbe stato come un gioco, che avrebbero sorriso e continuato a rivolgere alla figlia parolacce ed espressioni volgari. Secondo quanto emerso non è stata comunque sporta denuncia nei confronti delle minori e si spera quantomeno, che le ragazze si ravvedano e che i loro genitori si occupino di questa situazione.