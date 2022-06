Tragedia sullo Ionio cosentino. Sub perde la vita in mare, vani tutti i soccorsi

CASSANO ALLO IONIO(CS) -Si è svolta questa mattina, a Cassano dello Ionio, l’iniziativa per la risoluzione della problematica sanitaria del territorio. L’incontro ha visto protagonista Francesco Garofalo, portavoce del comitato spontaneo dei cittadini in difesa della salute del piccolo comune del cosentino, in compagnia del Commissario Straordinario dell’Azienda Provinciale di Cosenza, Antonella Graziano. Durante il confronto, l’argomento principale ampiamente approfondito è stato quello inerente la struttura del poliambulatorio locale e nello specifico le difficoltà riscontrate nell‘edifico dell’Hospice. Il Commissario Graziano, ha informato che dopo cinque anni, è stato riattivato il servizio di odontoiatria e posto in essere un progetto di prevenzione odontoiatrico. Per quanto riguarda l’Hospice, saranno implementati i posti letto da 8 a 10 e il relativo personale sanitario. Garofalo ha dichiarato -“Ho la massima disponibilità ad affrontare tutte le altre questioni. Ringrazio il Commissario Graziano, per avermi ricevuto e recepito le istanze di uno dei più importanti territori della Calabria, che certamente merita la massima attenzione. Di certo, l’interlocuzione non termine qui, per fare in modo che i cassanesi. abbiano servizi sanitari efficienti e qualificati. Come Comitato – ha concluso -, continueremo a fare la nostra parte, perché Cassano e il suo territorio trovino la giusta collocazione nella programmazione dell’Azienda Sanitaria”.