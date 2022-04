Ancora un incidente con un trattore. Ferito alle gambe, trasportato a Cosenza in elisoccorso

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – A distanza di sole poche ora dalla tragica morte di un 89enne a Paludi, rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando in una zona di campagna, un nuovo incidente con un mezzo agricolo è avvenuto nel primo pomeriggio in località Pantano Martucci, nella zona di Rossano dove un uomo, un 59enne, è rimasto gravemente ferito alle gambe dopo che la motozappa che stava guidando si è ribaltata ferendolo in modo grave. L’uomo è rimasto incastrato ed è stato estratto dal macchinario dai vigili del fuoco. Affidato al personale sanitario del 118, successivamente è stato trasportato in codice rosso all’Annunziata di Cosenza con l’eliambulanza, atterrata in un campo non distante dal luogo dell’incidente. Sul posto, per accertare la dinamica dell’incidente, gli uomini del commissariato di PS di Corigliano-Rossano.