Maxi sequestro nel cosentino. Fermano un camion e trovano 46 chili di cocaina purissima

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Lo stupefacente, ben 46 chili di cocaina purissima, era nascoso all’interno di un grosso furgone in transito lungo la Strada statale 534, non distante dallo svincolo di Sibari, sullo Ionio cosentino. Sono stati gli uomini della guardia di Finanza, durante un posto di blocco, a fermare il mezzo guidato da un 43enne di nazionalità lituana, per effettuare un normale controllo. Dopo aver chiesto e verificato i documenti all’autista, i militari hanno deciso di estendere il controllo all’interno del veicolo.

Ispezione che ha dato esito positivo, visto che i finanzieri hanno reinvento l’enorme quantitativo di droga, diviso in circa 40 panetti, nascosto in una intercapedine ricavata all’interno del mezzo. L’uomo è stato arrestato e portato in carcere, mentre la Finanza, dopo aver sequestrato l’ingente carico di cocaina (che se immessa sul mercato della droga avrebbe fruttato una cifra vicino ai 2,5 milioni di euro), ha provveduto ad avvertire la procura di Castrovillari, diretta dal procuratore Alessandro D’Alessio, che ha aperto un’inchiesta.