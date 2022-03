CORIGLIANO ROSSANO (CS) – A seguito di specifici servizi di controllo della pesca nell’area urbana di Corigliano, nel cosentino, svolti da carabinieri e Guardia Costiera, con il supporto del 14° Btg Carabinieri di Vibo Valentia, sono stati rinvenuti circa 105 kg di prodotto ittico di vario genere commercializzato da diversi venditori ambulanti in violazione della normativa in materia di pesca a tutela del consumatore.

Nell’ambito dell’ispezione sono emerse gravi irregolarità circa la detenzione del prodotto privo dell’idonea documentazione volta ad attestare la tracciabilità dello stesso e conservato in cassette di polistirolo refrigerate con ghiaccio, pronto per essere commercializzato. I prodotti ittici sono stati posti sotto sequestro per poi essere distrutti a seguito del giudizio di non idoneità al consumo umano espresso dal Servizio Veterinario dell’A.S.P. di Cosenza intervenuto sul posto per coadiuvare i militari durante la fase ispettiva. I trasgressori sono stati sanzionati per euro 1.500,00 cadauno, per un complessivo di euro 4.500,00.

I comportamenti illeciti accertati e sanzionati costituiscono un pericolo per tutti i consumatori finali, in quanto i suddetti prodotti non eseguono i corretti protocolli atti a garantire la tracciabilità del prodotto, ovvero ad attestarne la provenienza. I carabinieri invitano la collettività prestare sempre la massima attenzione nell’acquisto dei prodotti ittici, privilegiando quelli che rispettano le procedure di garanzia e salubrità alimentare in materia di etichettatura e tracciabilità, evitando di acquistare quelli venduti illecitamente, da parte di ambulanti non autorizzati