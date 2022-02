Oriolo, prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio. Incontro in Prefettura

COSENZA – Si è tenuta oggi, presieduta dal Prefetto dott.ssa Vittoria Ciaramella, una seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica con la partecipazione del Sindaco e del Vicesindaco del Comune di Oriolo. L’incontro è stato finalizzato a verificare la situazione esistente in quel territorio a seguito della intensificazione dell’attività di controllo di prevenzione e di repressione dei reati contro il patrimonio di cui era stata registrata recentemente una particolare concentrazione in arco temporale ristretto. Dalla seduta è emerso come l’intensificazione del controllo del territorio, da parte dei Carabinieri in particolar modo, oltre a consentire l’avvio di un’attività investigativa ben indirizzata abbia anche restituito alla comunità locale una percezione di sicurezza rientrata nei parametri ordinari di quella realtà. Gli amministratori, pertanto, hanno espresso il loro ringraziamento al consesso per l’attenzione dedicata a quel Comune e all’Arma dei Carabinieri per l’impegno profuso.