Contrasto alla povertà, Il Comune di Cariati cerca uno psicologo

CALOPEZZATI (CS) – Un violento incidente stradale si è verificato intorno alle 11 questa mattina sulla strada Statale 106 jonica nel territorio del Comune di Calopezzati, nella zona marina. Secondo quanto si è appreso ci sarebbero tre persone rimaste ferite ma in modo non grave. Due le auto coinvolte, e anche un terzo mezzo ma senza gravi conseguenze. L’impatto è avvenuto in una zona abitata, nei pressi di un distributore di carburanti, dove la polizia municipale spesso esegue mirati controlli al fine di limitare la velocità. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia stradale per i rilievi e mettere in sicurezza la zona e i sanitari del 118.