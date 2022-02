CASSANO ALLO IONIO (CS) – Potenziamento, riorganizzazione, futuro del predio ospedaliero di Cassano allo Ionio ma soprattutto fondi. Sono stati questi alcuni gli argomenti messi sul tavolo in un incontro tra il Sindaco di Cassano Allo ionio Gianni Papasso e la consigliere delegata alla sanità Carmen Gaudiano, con il Commissario dell’Asp di Cosenza Vincenzo La Regina. Per il nosocomio cassanese prevista una rimodulazione interna ed esterna del poliambulatorio, la ristrutturazione e la riorganizzazione degli ambienti oltre che l’implementazione dei nuovi servizi. Il laboratorio di analisi sarà datato di strumentazioni e figure professionali per processare i tamponi Covid-19. Per quanto riguarda l’indirizzo tossicologico e laboratorio, si è parlato dell’inserimento nell’ambito del distretto di prevenzione. La stessa Hospice è stata inserita nella rete oncoloigica. Per la struttura ospedaliera l’Asp di Cosenza ha previsto uno stanziamento di un milione e mezzo di euro per la realizzazione della Casa di Comunità e due milioni e settecento mila euro per realizzare l’Ospedale di Comunità per il quale sono stati previsti da 20 a 40 posti letto.