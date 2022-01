Paura nel cosentino. Il forte vento fa crollare un grosso albero su una scuola materna

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – La Statale 106 jonica, ancora una volta, teatro di un incidente mortale. Il tragico schianto è avvenuto nella notte, in contrada Toscano Joele nel comune di Corigliano-Rossano nei pressi della zona industriale di Sant’Irene. A perdere la vita è un 19enne coriglianese Luca Laudone. Il giovane si trovava a bordo di una Fiat 500, quando per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere il corpo del ragazzo. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del tragico incidente mentre i sanitari del 118, nonostante il loro arrivo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 19enne.