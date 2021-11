Picchia i figli e nega il sostentamento, condannato ricco imprenditore nel cosentino

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Una giovane madre, difesa dall’avvocato Francesco Nicoletti, aveva denunciato l’ex marito, noto e facoltoso imprenditore, per i reati di lesioni pluriaggravate, maltrattamenti aggravati contro i familiari e violazione degli obblighi di assistenza familiare: il Tribunale di Castrovillari, ha condannato il 51enne rossanese ad oltre un anno e mezzo di reclusione, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti dalla vittima.

Le accuse

Nello specifico, all’imputato si contestava di essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà genitoriale, facendo mancare i mezzi di sussistenza ai due figli minori e alla ex moglie; di aver sottoposto il più piccolo dei figli a maltrattamenti plurimi e continue vessazioni, tra cui percosse che gli avevano causato lesioni personali. L’uomo era accusato anche di lesioni aggravate ai danni dello stesso figlio.

Il procedimento

Il procedimento nasce dalla denuncia sporta dalla donna, che denunciava fatti ed episodi gravi dai quali emerge la violenza fisica e verbale di un padre nei confronti del proprio figlio. Secondo quanto denunciato dalla vittima l’imputato, nel corso del tempo, ha mantenuto una condotta negligente, non ottemperando ai suoi doveri e non versando quanto stabilito dal Tribunale, costringendola a fronteggiare le spese da sola e a denunciare il tutto alle Autorità competenti. A tutto questo si aggiungevano i maltrattamenti nei confronti dei figli, soprattutto ai danni del più piccolo che, come riferito dalla donna nel corso della deposizione in Tribunale, in una occasione, mentre si trovava con il padre, in piena notte le aveva inviato dei messaggi allarmanti: “… mi ha ammazzato di botte… mi ha picchiato e mi ha stretto talmente forte che ho lividi alle braccia, non voglio stare con lui… sembrava posseduto…”. Lividi che, l’indomani, la donna effettivamente ha ritrovato sul braccio destro e sulle cosce. Le lesioni sono state poi refertate dai sanitari del Pronto Soccorso del presidio ospedaliero “Nicola Giannettasio” dell’area urbana di Rossano.

Un padre ricco mentre moglie e figli si trovavano in condizioni precarie

Durante la propria deposizione la donna ha poi riferito di molteplici condotte aggressive e violente dell’uomo nei confronti dei figli, i quali in seguito anche rifiutati dal padre, e di come in alcune occasioni era stata costretta a frapporsi tra l’ex marito e i figli per evitare che gli stessi venissero picchiati senza alcun motivo.

Durante il processo, inoltre, la parte civile ha dimostrato l’elevato stile di vita dell’imputato, titolare di diverse società, di beni immobili e mobili, denunciando, di contro, la propria situazione economica disastrata e le condizioni precarie in cui talvolta si era trovata insieme ai figli, nella totale indifferenza dell’ex marito. All’esito delle discussione delle parti il Tribunale di Castrovillari, in totale accoglimento delle richieste avanzate dal Pubblico Ministero e dall’avvocato Francesco Nicoletti, difensore della giovane madre costituitasi parte civile contro l’ex-marito, ha condannato l’imputato ad oltre un anno e mezzo di reclusione, nonché al risarcimento di tutti i danni subiti dalla vittima.