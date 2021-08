Schiavonea, violenta 27enne e tenta di farlo con la figlioletta. Arrestato extracomunitario

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – Brutta disavventura di Ferragosto per un 70enne, tratto in salvo dall’intervento degli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria. È accaduto nel pomeriggio di ieri quando il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria veniva allertato dalla Centrale operativa 118 di Cosenza per soccorrere un 70enne di Rossano. L’uomo si trovava in contrada Petraro e mentre era fuori in campagna per andare a prendere dell’acqua, è caduto procurandosi una sospetta frattura del femore. Sul posto del sinistro è giunta una squadra del Soccorso Alpino del Pollino con un medico, già di stanza a Campotenese per il servizio di guardia attiva, insieme ad una squadra del Soccorso Alpino della Stazione Camigliatello. Gli uomini del Soccorso Alpino raggiungevano il malcapitato e provvedevano all’immobilizzazione con i relativi presidi sanitari in loro dotazione. Dopo un breve trasporto è stato consegnato all’equipe del 118 giunta al punto utile più vicino. A supporto delle operazioni si soccorso anche una squadra del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.