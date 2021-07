Focolaio a Terranova da Sibari, verso la zona rossa. Casi in salita anche a Castrovillari

TERRANOVA DA SIBARI (CS) – “Probabilmente a breve ci saranno delle misure restrittive adottate da parte dell’Asp e della Regione Calabria, perché dai dati non si può che agire in questo modo. Purtroppo non ci sono altre strade da adottare visto l’aumento esponenziale dei contagi”. A dirlo è il sindaco di Terranova da Sibari Luigi Lirangi che in pratica annuncia la probabile istituzione della zona rossa, dopo il drastico aumento di contagi (sarebbero almeno 80 i positivi) registrato nelle ultime settimane sull’intero territorio.

Il sindaco ha nuovamente chiesto ai cittadini di “rispettare il distanziamento e utilizzare le mascherine anche all’aperto, evitando qualsiasi occasione di assembramento. “Il virus circola e non più cosa fare per dirvi di comportarvi in modo adeguato. Fate attenzione anche quando andate a fare la spesa e persino in casa. Ai ragazzi chiedo di evitare assembramenti e invito tutti a vaccinarsi. L’Asp è costantemente è impegnata nel nostro territorio, anche noi siamo impegnati senza sosta nel tracciamento ma se non c’è la collaborazione di tutti non riusciremo a uscire da questo incubo. Fateci sapere se avete sintomi, se siete stati a contatto con qualche positivo” ha poi aggiunto Lirangi.

Maxi schermo giovani e un matrimonio. Una ventina di positivi a Castrovillari

Ma nelle ultime ore non è solo Terranova da Sibari a contare un aumento dei contagi, visto che anche a Castrovillari si registrano diversi positivi dopo settimane in cui i casi erano a zero. E mentre si attendono i risultati dei tamponi molecolari, dopo che circa una decina di casi sono stati accertati con test-antigienici, il sindaco di Castrovillari Domenico Lo Polito fa il punto della situazione dopo che nel suo comune sono stati riscontrati una ventina di contagi, 10 già accertati con tampone molecolare (7 in isolamento e 3 ricoverati) e come detto altri 10 accertati con test rapidi.

Lo Polito “Il covid è nuovamente tra noi”

“Torno a scrivere di covid per dare le informazioni necessarie sui casi presenti nella nostra comunità e sui rischi.

Lo faccio come al solito fornendo un dettaglio completo di dati e preoccupazioni. Attualmente i positivi al covid accertati con molecolari, di Castrovillari, sono 7 in isolamento domiciliare e 3 ricoverati in ospedale a Cosenza. Ne abbiamo altri 10 accertati con antigenici da confermare con i molecolari di cui alcuni già effettuati venerdì ed in attesa di risultato. Altra preoccupazione è la facilità nell’importare i contagi. Non più tardi di 15 giorni fa a Castrovillari non avevamo contagi. Poi un matrimonio fuori Castrovillari, una riunione di giovani di scuola zoo fuori regione, la visione di una partita in un maxi schermo in una grande città hanno riportato il virus tra di noi, con un’altra preoccupazione (molti eventi vengono svolti, evidentemente, senza il rispetto delle regole). Questo post è un invito ad essere responsabili. Molte nazioni stanno limitando gli spostamenti. La variante Delta a breve diverrà prevalente anche in Italia. Io voglio evitare che a settembre non riaprano le scuole; che le nostre attività produttive e commerciali debbano nuovamente richiudere; che cinema e teatri rivivano le ultime stagioni buie”.