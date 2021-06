Cassano, Angelo Cirolla trova lavoro in Comune. Il padre fu ucciso dalla ‘ndrangheta

TREBISACCE (CS) – Si delinea, dopp mesi di battaglie, ricorsi e sentenze, il percorso per la riapertura dell’Ospedale di Trebisacce “Chidichimo”. Il Commissario Urbani, Direttore generale del ministero della Salute, ha infatti recepito gli atti elaborati dall’ASP di Cosenza attraverso i quali era stata assunta la conformazione, del nosocomio di Trebisacce, di Ospedale nella rete ospedaliera. Il Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Cosenza, dott. Vincenzo Carlo la Regina, con il supporto del delegato all’apertura dell’Ospedale di Trebisacce, dott. F. Laviola ha provveduto ad elaborare la recente configurazione ex novo dell’ Ospedale di Trebisacce in relazione alle esigenze dei territori interessati.

Infatti, la nota del 22 Aprile 2021, sottoscritta dal Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Cosenza stabilisce la configurazione definitiva del presidio ospedaliero di Trebisacce, con l’individuazione di reparti, servizi ed ambulatori, nonché il fabbisogno di personale e relativi costi. Il Commissario Urbani ha recepito integralmente la proposta di riconfigurazione così per come elaborata dall’ASP di Cosenza. La stessa, ha trovato ampia accoglienza e condivisione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Trebisacce. Adesso bisognerà attendere l’atto finale del Commissario Urbani che dovrà assegnare le risorse economiche per quanto previsto. A breve, dunque, l’Ospedale di Trebisacce potrà tornare ad essere la struttura sanitaria tanto agognata dai cittadini del territorio dell’ Alto Ionio.

La sentenza del consiglio di Stato e la battaglia legale

Vicenda lunga e assai complessa quella dell’ospedale Chidichimo, così come quella di tantissimi ospedali calabresi. Chiuso nel 2010 il Comune ha intrapreso una lunga battaglia per la riattivazione urgente dell’ospedale fino all’esito della sentenza di 5 anni fa del consiglio di Stato a cui ne sono seguite altre due con cui veniva ordinata la riapertura che ordinava “senza indugio alla nomina del commissario ad acta” che dovrà “dare completa e definitiva attuazione a quanto stabilito dalle sentenze del 2015 e del 2018″ e che richiamava la memoria depositata dal Comune di Trebisacce nella quale veniva denunciata la persistenza di una situazione di radicale carenza dei servizi di emergenza sanitaria e il protrarsi di una sostanziale e gravissima non attuazione di un giudicato risalente a sei anni orsono che espone la popolazione del territorio ad un rilevante vulnus dei suoi diritti costituzionalmente protetti. “L’Ospedale Guido Chidichimo deve essere urgentemente riattivato e il Commissario ad Acta è in possesso di tutti i poteri necessari a tal fine” aveva evidenziato dal sindaco di Trebisacce, Avv. Franco Mundo al Commissario Urbani l’estate scorsa e poi ribadito dal Consiglio di Stato che, con ordinanza collegiale aveva risposto ai dubbi attuativi in merito al reperimento delle risorse, posti in essere proprio dal Dott. Urbani, Commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza.

Le risorse per completare i lavori

Lo stesso Urbani aveva poi trasmesso in una nota di riepilogo dei poteri che avrebbe chiesto al Consiglio di stato per attuare la sentenza, consistenti sostanzialmente nel reperimento di risorse finanziare necessarie per completare i lavori occorrenti dal punto di vista strutturale (messa in sicurezza della struttura ospedaliera e ripristino delle sale operatorie). Fondi che alla fine sono arrivati. Il Commissario ha disposto nei confronti della Regione Calabria, il vincolo e l’impegno delle somme necessarie per l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 87/2020, per un cifra pari a 2.936.448,26 di cui

– € 2.357.040,22 per far fronte ai lavori di adeguamento del blocco operatorio del presidio ospedaliero di Trebisacce.

– € 90.000,00 per far fronte alla verifica di vulnerabilità sismica presso l’intera struttura costituente il presidio ospedaliero di Trebisacce.

– € 489.408,04, che rappresenta il 20% della somma totale, per far fronte ad eventuali imprevisti nell’esecuzione del mandato commissariale e per corrispondere quanto liquidato a titolo di spese giudiziali in favore del Comune di Trebisacce nei provvedimenti giurisdizionali.