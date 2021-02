Nemico dentro. La zona rossa a Cassano allo Ionio e il focolaio scoppiato a Casa Serena

La zona rossa a Cassano allo Ionio dopo l’escalation di positivi che ha colpito il centro dello Ionio cosentino. E ancora una volta il covid è entrato in una residenza per anziani provocando contagi ma soprattutto anziane vittime.

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Il 24 gennaio Cassano allo Ionio è stato dichiarato zona rossa dal sindaco Gianni Papasso, che ha firmato un’apposita ordinanza che resterà in vigore fino al 15 febbraio. Tanti, troppi i contagi dilagati nel centro dello Ionio cosentino che, così come accaduto a Corigliano-Rossano, è diventato l’epicentro del nuovi contagi nella provincia di Cosenza in queste ultime settimane. Su tutto il litorale ionico sono quasi 2mila i casi attivi, più del doppio dell’intera area urbana di Cosenza. Coronavirus che ancora una volta è entrato in una residenza per anziani. Casa Serena è solo l’ultima delle RSA dove il coronavirus ha creato contagi, dolore e purtroppo morti. Tre le anziane decedute in pochi giorni, decine tra ospiti e operatori risultati contagiati. Ma cosa è successo? Perchè il virus è dilagato?