Barman deteneva e spacciava cocaina nel locale, arrestato

La Polizia lo ha arrestato alla vigilia dell’Epifania. Il giovane lavora in un bar di Corigliano Rossano

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – E’ stato arrestato alla vigilia della Befana per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I poliziotti del commissariato di Corigliano Rossano lo hanno arrestato il giorno della vigilia della Befana. Si tratta di F.N.A. 26enne incensurato. I poliziotti avevano notato nei pressi del bar dove il giovane lavora strani movimenti posti in essere dal giovane e considerate le limitazioni imposte dalla normativa per il contrasto al Covid e riscontrato visivamente che gli avventori sostavano pochi minuti all’interno del locale senza acquistare nulla, sono intervenuti.

Il giovane è stato sottoposto a perquisizione personale e nella tasca dei pantaloni è stato trovato un contenitore in plastica con all’interno numerosi involucri di cellophane contenenti cocaina. La perquisizione è stata estesa al locale dove è stata trovata anche marijuana, materiale per il confezionamento ed una cospicua somma di danaro di cui il giovane non ha saputo giustificare la provenienza. Il barman è stato posto ai domiciliari