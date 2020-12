Chiusura Ortopedia Rossano, Falvo: “comporterà ulteriore malfunzionamento dell’ospedale cosentino”

Il consigliere comunale e provinciale di Cosenza: “la chiusura di un reparto importante come ortopedia a Rossano, determinerà certamente, in un futuro imminente il peggioramento del reparto di Cosenza e quindi delle condizioni relative al funzionamento ottimale dell’Ospedale del capoluogo”

COSENZA – “E’ molto grave che la direzione della ASP di Cosenza decida la chiusura del reparto di ortopedia dell’Ospedale di Rossano e che questo avvenga nel silenzio pressochè unanime della politica regionale.” Così denuncia l’avv. Fabrizio Falvo, consigliere comunale e provinciale di Cosenza. “Si lascia sguarnito ulteriormente – continua – di una importante branca della medicina territoriale un intero comprensorio che è quello della Sibaritide ,che è già marginalizzato rispetto al resto della Calabria per tanti altri aspetti: viabilità, trasporti, servizi ecc. Peraltro dopo la unificazione di Rossano e Corigliano, la nuova città è una della più importanti della nostra regione e dovrebbe avere un presidio medico di eccellenza da fare invidia a tutto il mezzogiorno.

Invece la politica di chi amministra la sanità alle nostre latitudini è a dir poco sconcertante. Gente che non conosce il territorio e le persone. Nominata dall’alto, senza criteri o ragioni comprensibili. Altrimenti non si spiegano decisioni che vanno in senso contrario alla normale logica che indurrebbe a fare scelte opposte di rafforzamento degli ospedali più periferici rispetto al capoluogo di provincia ed a quello di regione. I politici eletti poi si limitano a proteste di mera facciata, senza incidere concretamente sulle scelte disgraziate di chiusura. Perchè un cittadino di Cosenza, come il sottoscritto, oggi protesta per una decisione che parrebbe incidere solo su Rossano-Corigliano?

Perchè la chiusura di un reparto importante come ortopedia a Rossano, determinerà certamente, in un futuro imminente il peggioramento del reparto di Cosenza e quindi delle condizioni relative al funzionamento ottimale dell’Ospedale del capoluogo, ove saranno trasportati quei malati che dovranno essere curati e che non avranno un reparto in zona. Ergo vi sarà un ulteriore cattivo funzionamento del nosocomio cosentino a danno di tutti. I politici eletti dai calabresi lo capiscono? Ne dubito,visto il livello di rappresentatività.”