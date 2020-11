Covid, a Cassano tamponi rapidi per il personale a contatto con il pubblico

A disporlo il sindaco con una propria ordinanza: “E’ importante – ha sostenuto Papasso – evitare che il virus continui a diffondersi”



CASSANO ALLO JONIO – Con un’ordinanza comunale il sindaco di Cassano allo Jonio, Gianni Papasso, ha disposto il tampone antigenico nasofaringeo per tutto il personale delle attività a contatto con il pubblico.

I dipendenti di strutture socio-sanitarie, imprese raccolta Rsu, supermercati e attività di vendita di generi alimentari, distributori di carburante, uffici postali, uffici bancari, Caf, frantoi, attività commerciali aperte al pubblico, magazzini per la lavorazione e la vendita di ortofrutta dovranno sottoporre il loro personale al tampone antigenico nasofaringeo, affinché ne venga accertata la negatività, comunicando l’esito dell’esame al Comune. Sono esclusi dalla ripetizione dell’esame quanti avessero già effettuato il tampone, sia nella forma antigenica che molecolare, a far data dal 12 novembre scorso. “E’ importante – ha sostenuto Papasso – essere prudenti e adottare tutte le misure necessarie per evitare che il virus continui a diffondersi”