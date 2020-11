Corigliano-Rossano, coltivavano marijuana in una serra indoor: arrestata giovane coppia

All’interno della serra sono state rinvenute diverse piante di marijuana infiorescenza, dell’altezza tra i 50 e 60 cm, appese ad essiccare; di un peso complessivo di circa 800 grammi. Mentre un’altra porzione della stessa sostanza aveva un peso complessivo di circa 250 grammi

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Ieri il personale di polizia di Corigliano-Rossano, ha arrestato una giovane coppia, S.R. e G.M. rispettivamente di anni 33 e 30, per il reato di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. In particolare l’attività ha avuto origine da segnalazioni anonime in cui si segnalavano strani odori provenienti da un’abitazione ubicata nel centro dell’area urbana di Corigliano. La coppia, risultata incensurata, al termine dello svolgimento di una normale attività lavorativa, si adoperava alla coltivazione di sostanza stupefacente tipo marijuana.



Nel corso di una perquisizione effettuata all’interno dell’abitazione, è stata scoperta in una stanza, l’esistenza di una serra indoor, completa di sistema di ventilazione ed irrigazione, monitorata da un sistema di controllo dell’umidità, nel cui interno vi erano diverse piante di marijuana infiorescenza, dell’altezza tra i 50 e 60 cm, appese ad essiccare. Le medesime avevano un peso complessivo di circa 800 grammi, mentre un’altra porzione della stessa sostanza sempre rinvenuta nello stessa abitazione aveva un peso complessivo di circa 250 grammi.



Si è proceduto, inoltre, al sequestro di fitofarmaci specifici per la coltivazione della canapa indiana, nonché di un altro sistema di aspirazione modificato al fine di garantire l’assenza di rumori. Dell’avvenuto arresto è stato informato il Pm di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari che ha disposto la sottoposizione agli arresti domiciliari dei due soggetti.