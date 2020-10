Centrale Enel Corigliano-Rossano, fissato incontro per il 15 ottobre

Lo annuncia il capogruppo Pd in Consiglio regionale, Domenico Bevacqua: “di tempo ne è già trascorso a sufficienza ed è il momento di presentare soluzioni rapide ed efficaci”

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – “In un colloquio telefonico con la Sottosegretaria al Mise, on.le Alessia Morani, che ringrazio per la cortese solerzia e attenzione, ho chiesto un incontro urgente, che includa la partecipazione del Sindaco di Corigliano Rossano Stasi e del Capogruppo PD in Consiglio comunale Zagarese, al fine di discutere e affrontare le problematiche inerenti la riconversione del locale sito della Centrale Enel. L’incontro è stato prontamente fissato per il prossimo giovedì 15 ottobre alle 15,30″. Lo dichiara il capogruppo Pd in Consiglio regionale, Domenico Bevacqua.

“Il piano industriale presentato dall’azienda – aggiunge Bevacqua – si sta rivelando del tutto vuoto di contenuti e incapace di provvedere alla messa in sicurezza, allo smantellamento degli impianti, alla caratterizzazione ambientale e alla conseguente bonifica del sito. Di tempo ne è già trascorso a sufficienza ed è il momento di presentare soluzioni rapide ed efficaci. Per questo, ritengo necessaria l’attivazione di un tavolo nazionale, che veda anche la presenza dei sindacati e delle istituzioni di un territorio che ha già pagato un prezzo altissimo in termini di perdita dei posti di lavoro e di inquinamento paesaggistico e ambientale.

Sono certo che troveremo ascolto e sostegno da parte del Governo nazionale su una vicenda complessa e delicata, alla quale è arrivato il momento, magari anche tramite i fondi del Recovery Fund, di dare risposte certe e condivise da tutti gli attori in campo”.