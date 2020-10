Accordo con Trenitalia. Prorogato fino al 31 dicembre il Frecciargento Sibari-Napoli

La Regione ha aggiornato il contratto di servizio con Trenitalia e prolungato fino a fine anno il Frecciargento da Sibari a Napoli connesso all’alta velocità Roma-Napoli. La Santelli “era un nostro dovere rispondere alle esigenze del territorio jonico”

COSENZA – La Regione ha comunicato che il Frecciargento che collega Sibari a Napoli ed è poi connesso all’alta velocità Napoli-Roma, è stato prolungato fino al 31 dicembre 2020. Attivazione possibile con l’aggiornamento del contratto di servizio con Trenitalia. La Regione Calabria ha inteso così tutelare il trasporto pubblico della Sibaritide consentendo di ricevere prestazioni di qualità per i cittadini che hanno esigenza di andare e tornare in tempi brevi da Roma e Napoli. Si tratta di due corse indispensabili per le comunità della dorsale Jonica che consentono a tutti i viaggiatori di essere collegati con il resto l’Italia. Sul nuovo accordo il presidente della Regione Jole Santelli ha dichiarato: “Era un nostro dovere rispondere alle esigenze del territorio jonico che ha il giusto diritto a ricevere servizi di qualità per una mobilità moderna ed efficiente. Un ulteriore tassello di una strategia più vasta che siamo certi in pochi anni modificherà radicalmente il trasporto pubblico calabrese”.