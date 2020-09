Scuola, Mirto Crosia rinvia l’apertura dell’Istituto comprensivo al 28 settembre

Ordinanza del sindaco per garantire sanificazione dei locali e ultimazione dei lavori straordinari per l’adeguamento sismico

CROSIA (CS) – Istituto comprensivo Crosia Mirto, rinviata a lunedì 28 settembre 2020 l’avvio delle attività didattiche. Il tempo necessario per completare la sanificazione e l’igienizzazione, e per completare i lavori straordinari di adeguamento sismico che stanno interessando i plessi. La direttiva riguarda solo le scuole materne, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado. È, questo, quello che prevede l’ordinanza 339/2020 firmata dal sindaco Antonio Russo sul posticipo dell’inizio delle attività didattiche.

Il provvedimento scaturisce dalla necessità di garantire una corretta sanificazione e igienizzazione dei plessi scolastici che, sentite numerose ditte locali di settore, non sarebbe stata garantita prima del prossimo lunedì 28 settembre. Inoltre, sono in itinere alcuni lavori straordinari per l’adeguamento sismico su alcune strutture scolastiche che sono in fase di ultimazione o comunque di risistemazione dei cantieri per far sì che non si creino problemi logistici o pericoli per docenti e studenti.