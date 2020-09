Richiesto consiglio comunale monotematico sulle condizioni dell’Ospedale di Corigliano

“Grave operazione di scippo e di depauperamento “immotivati”, in atto a Corigliano, anche in spregio della Costituzione Italiana che tutela i cittadini”

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Il “Coordinamento territoriale per la difesa del diritto alla salute dei cittadini”, superando ogni appartenenza politica, – si legge in una nota – sente la necessità di denunciare ai preposti Enti la condizione in cui versa l’ospedale “Guido Compagna” di Corigliano. Lo stesso porta a conoscenza la grave operazione di scippo e di depauperamento “immotivati”, in atto a Corigliano, anche in spregio della Costituzione Italiana che tutela i cittadini. Pertanto, lo scrivente Coordinamento chiede urgentemente la convocazione di un Consiglio Comunale monotematico aperto, volto a chiarire e ad avviare a soluzione le gravi tematiche che in questi giorni stanno coinvolgendo la sanità di Corigliano Rossano.”