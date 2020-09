Corigliano-Rossano, salgono a 24 i positivi. Stasi “nessuna chiusura forzata della città”

Il sindaco di Corigliano-Rossano “i numeri possono destare allarme e ci dicono che il virus esiste in città, ma non siamo in lockdown e non vogliamo tornarci. La situazione è costantemente monitorata e si stanno attuando tutte le misure necessarie da parte del Dipartimento Prevenzione”

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – “Oggi si sono registrati altri 5 concittadini risultati positivi, tutte persone vicine o che hanno avuto contatti stretti con i casi precedenti, tutti già posti in quarantena domiciliare. Con oggi in città abbiamo un totale di 24 concittadini positivi, di cui tre ricoverati presso il reparto di malattie infettive di Cosenza, gli altri tutti presso il proprio domicilio in condizioni stabili”. Inizia con il messaggio del primo cittadino di Corigliano-Rossano Flavio Stasi sulla situazione del contagio da coronavirus in città dopo i 5 nuovi positivi di oggi che ha portato a 24 il totale dei casi. “Tra questi nostri concittadini – scrive Stasi – così come vi ho scritto qualche giorno fa, è vero che ci sono dipendenti o titolari di alcuni pubblici esercizi. Per quanto riguarda queste categorie, il Dipartimento Prevenzione sta ovviamente attuando tutte le misure necessarie per rilevare e monitorare ogni contatto e quindi impedire la diffusione del contagio, che spesso è la messa in quarantena di tutto il personale e quindi la chiusura temporanea della stessa. I numeri possono destare allarme, e forse in un certo senso un certo allarme è utile per indurre ognuno di noi ad avere maggiore attenzione in tutto ciò che facciamo. D’altro canto, però, questi numeri ci testimoniano anche come l’attività di monitoraggio e di ricerca rispetto a tutti i casi che si registrano è attiva ed efficace, dal momento che buona parte dei nostri concittadini positivi, fortunatamente per loro, sono asintomatici”.

Nessuna zona rossa in città