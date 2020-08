A Trebisacce rete Wi-Fi pubblica e gratuita per tutti

Attualmente sono attivi 4 punti Wi-Fi, oltre al ponte base sito in Piazza della Repubblica. Nei prossimi giorni si provvederà ad attivare 4 ulteriori stazioni di trasmissione del segnale poste sul lungomare di Trebisacce

TREBISACCE (CS) – La cittadina ionica ha aderito al progetto europeo WiFi4EU, accedendo ad un finanziamento pari a 15.000 euro grazie al quale è stato possibile creare una rete Wi-Fi, pubblica e gratuita, a cui accedere tramite una semplice registrazione digitale. Il progetto, WiFi4EU è nato nel 2017, col patrocinio dell’Unione Europea, al fine di dotare gli stati membri di un solo sistema di accesso gratuito a internet. L’iniziativa e il progetto WiFi4EU, illustrati dal delegato all’innovazione tecnologica, Prof. Giampiero Regino, nell’ambito di un incontro con la cittadinanza di Trebisacce, promuovono il libero accesso alla connettività e alla rete per i cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, nei comuni di tutta l’Europa. Attualmente sono attivi 4 punti Wi-Fi, oltre al ponte base sito in Piazza della Repubblica. Nei prossimi giorni si provvederà ad attivare 4 ulteriori stazioni di trasmissione del segnale poste sul lungomare di Trebisacce.

“La connettività – ha dichiarato il sindaco di Trebisacce, Avv. Franco Mundo – è uno degli strumenti di crescita più importanti del territorio. Una cittadina ambiziosa come Trebisacce non può prescindere da un potenziamento costante di questo servizio, che permetterà a chiunque voglia di connettersi in totale libertà alla rete, anche per scoprire i tanti servizi, eccellenze e caratteristiche della nostra cittadina. Ringrazio il delegato all’Innovazione Tecnologica, il Prof. Giampiero Regino, che ha seguito e sviluppato il progetto fin dalla sua nascita, con grande passione. Trebisacce continua il suo percorso di crescita, senza sosta”.