Coronavirus, un positivo a Roseto Capo Spulico. È una persona rientrata dal Nord

A darne comunicazione l’Amministrazione Comunale che precisa “si tratta di una persona residente a Roseto Capo Spulico e di rientro dal Nord Italia, già in cura presso l’Ospedale di Cosenza”. In corso il tracciamento di tutti i contatti

ROSETO CAPO SPULICO (CS) – Un contagio da coronavirus è stato registrato a Roseto Capo Spulico. La notizia è stata comunicata dal sindaco Rosanna Mazzia. Si tratta di una persona tornata dal Nord che è già in cura presso l’ospedale dell’Annunziata di Cosenza. Familiari e contatti stretti si trovano già tutti in isolamento domiciliare mentre è già in corso il tracciamento della catena dei contatti.

Questa la nota “registriamo sul territorio comunale un caso di contagio da Covid-19, risultato positivo al primo tampone naso-faringeo effettuato dall’Asp di Cosenza” si legge nella comunicazione del sindaco. “Attendiamo gli esiti degli ulteriori esami previsti dal protocollo sanitario per l’eventuale conferma della positività. Il caso, che riguarda un soggetto residente a Roseto Capo Spulico e di rientro dal Nord Italia, in cura presso l’Ospedale di Cosenza. Tutti i familiari e le persone che sono entrate in contatto con lui, sono già stati raggiunti da ordinanza di quarantena e stiamo procedendo al tracciamento dei contatti interpersonali avuti negli ultimi giorni per effettuare i tamponi e prevenire un’eventuale diffusione del virus” Vi terremo aggiornati in tempo reale ma vi invitiamo a tenere conto esclusivamente delle informazioni che daremo da questa pagina facebook e dal sito istituzionale del comune. Per qualsiasi perplessita’, dubbio, domanda, contattateci in privato al fine di evitare l’inutile diffusione di notizie non verificate e/o di dati personali sensibili. Vi raccomandiamo, come sempre, di mantenere comportamenti responsabili e ad utilizzare i dispositivi di protezione individuale in tutte le circostanze in cui non sia possibile mantenere un adeguato distanziamento interpersonale”.

