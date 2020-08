Corigliano, “il mistero della scuola di Cantinella”: Movimento del Territorio interroga sindaco Stasi

“Cosa si nasconde dietro la scuola di Cantinella? Dove andranno i bambini ? Gli scolari di Cantinella e San Nico dovranno continuare a subire disagi?”

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – “Poco più di un mese all’apertura delle scuole per il nuovo anno scolastico 2020/2021 e nel comune di Corigliano Rossano ci sono tanti punti interrogativi e poche certezze (negative). Ad oggi ci sono molti dubbi circa la situazione che genitori e bambini dovranno affrontare a settembre quando riapriranno le scuole, infatti nel territorio ci sono alcune scuole inagibili e non si sa se per settembre verranno recuperate o meno (nonostante il fatto che, a quanto pare, siano presenti circa 21 milioni di euro nelle casse comunali)”. E’ quanto dichiara, in una nota, il Movimento del Territorio guidato da Pasqualina Straface.



“Un altro dubbio è rappresentato dalla sperata riorganizzazione della scuola Ariosto chiusa qualche mese fa, ma la questione più rilevante è rappresentata dalla nuova scuola di Cantinella, argomento sul quale il sindaco Stasi non ha fornito nessun tipo d’informazione. Cosa si nasconde dietro la scuola di Cantinella? Dove andranno i bambini ? Gli scolari di Cantinella e San Nico dovranno continuare a subire disagi? A queste domande – proseguono dal Movimento del Territorio – vorremmo che il sindaco Stasi ci fornisse delle risposte ben chiare, cosa che purtroppo non ha finora fatto.

Tuttavia, il sindaco Stasi e la sua giunta hanno saputo anche darci delle certezze, che ovviamente classifichiamo come certezze negative, come la recente notizia della bocciatura di tutti i progetti presentati per la riqualificazione dell’edilizia scolastica cittadina, nell’ambito del piano regionale triennale 2018/2020, perdendo così 17 milioni di euro, come l’ormai scontata assenza di informazioni e di risposte alla cittadinanza, come il puntuale ritardo di programmazione in qualsiasi settore. Ci auguriamo che il sindaco Stasi e la sua giunta possano invertire la rotta e, nel frattempo, siano in grado di fornire delle risposte ben chiare sulle questioni fin qui riportate”.