Cariati, lite sfocia in accoltellamento. Arrestato benzinaio 74enne

Il litigio, scaturito dal mancato pagamento di alcuni rifornimenti di carburante, è sfociato in un accoltellamento. La vittima è stata colpita al torace

CARIATI (CS) – I carabinieri hanno arrestato D. D. C., cariatese, di 74 anni, per tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo, titolare di un’area di servizio, ha avuto un litigio con un operaio polacco quarantenne, a causa del mancato pagamento di alcuni rifornimenti di carburante erogati “a credito” nei giorni scorsi e non saldati. La lite è poi proseguita in prossimità del passaggio a livello ubicato in contrada Sant’Angelo, dove l’imprenditore ha raggiunto l’operaio che si stava dirigendo verso il proprio alloggio. La discussione è degenerata e si è conclusa con l’accoltellamento dell’operaio. L’imprenditore, infatti, ha estratto il coltello e colpito la vittima al costato, per poi dileguarsi a bordo del proprio motociclo.

La vittima è riuscita a raggiungere il proprio alloggio e chiamare i soccorsi. L’uomo è stata trasferito in elisoccorso all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Avviate immediatamente le indagini, i carabinieri hanno ricostruito la vicenda e rintracciato l’imprenditore. Sul motociclo sono state rinvenute tracce di sangue e la prosecuzione delle attività di indagine ha consentito di ritrovare il coltello usato per l’aggressione e gli indumenti indossati dall’imprenditore al momento della lite, intrisi di sangue.

I carabinieri hanno anche acquisito le registrazioni di impianti di videosorveglianza installate nell’area di servizio. Al termine delle formalità di rito il 74enne è stato trasferito, su disposizione della Procura di Castrovillari, nel carcere di Castrovillari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria con l’accusa di tentato omicidio.