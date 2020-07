Spaccio di droga, 4 avvisi di garanzia a Trebisacce

Le indagini sono partite nel gennaio del 2017, dopo il ricovero in pronto soccorso di due giovanissimi a seguito dell’assunzione di cocaina

TREBISACCE (CS) – I carabinieri hanno notificato a quattro ragazzi, due 22enni e due 26enni, il decreto di avviso della conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, per i reati di detenzione e spaccio di sostanza stupefacenti del tipo marijuana, hashish e cocaina.

Le indagini condotte a partire dal gennaio del 2017, partirono dal ricovero in pronto soccorso di due giovanissimi a seguito dell’assunzione di cocaina venduta da due degli odierni imputati. L’attività, durata poco meno di un anno, ha fatto emergere come la droga venisse venduta anche in pieno giorno ed in posti centrali del comune dell’alto jonio cosentino. Un campetto da calcio frequentatissimo da ragazzi, nel centro storico, era una delle principali piazze dello spaccio. Durante un controllo furono arresti in flagranza di reato tre soggetti, di cui due odierni imputati, e il sequestrare quasi 200 grammi di marijuna e svariate dosi di cocaina ed hashish.