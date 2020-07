Cariati: donati materiali, arredi e sussidi alle scuole dell’infanzia

L’impegno del Rotary Club Cariati “Terra Brettia” e di un privato cittadino per i bambini e delle bambine della cittadina ionica

CARIATI (CS) – Nuovi tavolini, sedie con simpatici “smile” sui cuscini, armadietti, mobiletti per il gioco simbolico, piccoli e grandi attrezzi per l’attività motoria, dispositivi elettronici, giochi didattici, impianti fonici e tanto altro ancora sono da alcuni giorni nella disponibilità delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Cariati. Grazie ad alcune donazioni, i bambini e le bambine di Cariati che frequentano le scuole dell’Istituto, potranno fruire di numerosi sussidi, materiali e arredi che renderanno gli spazi educativi ancora più funzionali, confortevoli e, soprattutto, belli e colorati. La prima donazione si deve al Rotary Club”Terra Brettia” di Cariati, che scende ancora una volta in campo a favore delle scuole cittadine; nello scorso anno scolastico, infatti, ha fornito cassette per il pronto soccorso a tutti i plessi scolastici.

Gli arredi e i materiali in questione provengono dalla ludoteca impiantata alcuni anni fa da Salvatore Santoro nella vicina Torretta di Crucoli; al rinnovo dell’attività sono stati affidati al titolare di un mobilificio del luogo, Mimmo Forciniti, che, a sua volta, li ha messi a disposizione del club Rotary “Terra Brettia”, il quale si è adoperato per farli arrivare nelle scuole pubbliche cariatesi. I beni sono stati presi in consegna dall’insegnante Rosina Brunetti, responsabile per la Scuola dell’Infanzia, e dalla Dirigente Scolastica Agatina Giudiceandrea, dopo che, su sua richiesta, il Consiglio di Istituto ha deliberato l’approvazione delle donazioni; per il Rotary erano presenti l’Assistente del Distretto 2100, Leonardo Ippolito, il segretario del club cariatese Peppino Cufari, il socio Massimo Tallarico, oltre al signor Mimmo Forciniti.

Lo stesso procedimento è stato seguito per la seconda donazione da parte di un privato cittadino di Cariati, Alfonso Forciniti; il suo gesto è stato altrettanto generoso, poiché ha dotato le scuole pubbliche locali di numerosi elementi di arredo, oltre che di attrezzature scolastiche e materiali didattici in ottimo stato. L’Istituto Comprensivo di Cariati continua, quindi, a trarre il meglio dalla sinergia che si è creata con associazioni, soggetti privati e pubblici del territorio, in un’ottica di collaborazione, solidarietà, partecipazione condivisa alla crescita della comunità, a partire dalle opportunità formative offerte ai giovanissimi cittadini.