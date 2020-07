Galleria paramassi SP 188, 455mila euro per messa in sicurezza: pubblicata gara

L’opera sarà finanziata nell’ambito del finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – 455 mila euro per i lavori di sistemazione della galleria paramassi sulla Strada Provinciale 188 (Rossano-Sila), l’ente Provincia di Cosenza ha pubblicato il bando integrale di gara. È quanto fa sapere il Sindaco Flavio Stasi esprimendo soddisfazione per l’avanzamento dell’iter che porterà, con l’aggiudicazione e l’affidamento dei lavori verso la riqualificazione e messa in sicurezza dell’arteria, strategica per la città. Il primo cittadino coglie l’occasione per ringraziare per la sensibilità e celerità, nonostante la fase di emergenza Covid, il Presidente Franco Iacucci e lo staff tecnico dell’Ente.

L’opera sarà finanziata nell’ambito del finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. La procedura sarà espletata in modalità telematica, mediante la piattaforma e-procurement sul sito gare.pronvicia.cs.it. Per partecipare gli operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale entro il termine perentorio di lunedì 3 agosto.