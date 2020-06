Comune Cariati risparmia centinaia di migliaia di euro: rinegoziati 28 mutui per 23 anni

Salvati: “importante e significativa operazione finanziaria per le casse dell’Ente, sia in tempo di Covid che per lo stato di dissesto in cui versa”

CARIATI (CS) – “Oltre 67 mila euro in più per l’anno in corso e quasi 29 mila per i successivi fino al 2044, per un risparmio complessivo di centinaia di migliaia di euro. È quanto recupererà in termini di liquidità il Comune attraverso la rinegoziazione di 28 mutui accesi da tempo con la Cassa Depositi e Prestiti.” È quanto fa sapere l’assessore al bilancio Sergio Salvati sottolineando che, attraverso la richiesta approvata con apposita delibera di Giunta sarà avviata un’importante e significativa operazione finanziaria per le casse dell’Ente, sia in tempo di Covid che per lo stato di dissesto in cui versa.

“L’ammortamento dei prestiti rinegoziati – fa sapere l’Assessore – avverrà mediante rate semestrali, comprensive di capitale ed interessi, a partire dal 30 giugno 2021 e fino alla data di scadenza, secondo le modalità previste dal contratto di rinegoziazione. Adottata nel rispetto della normativa vigente tenendo conto della Circolare dell’Istituto di credito la rinegoziazione è finalizzata, in particolare ad una migliore ed efficace gestione dell’indebitamento dell’Ente, valorizzando i benefici economico-finanziari. Rispetto a ciascun atto, il contratto di rinegoziazione non costituisce novazione del rapporto obbligatorio. Restano pertanto confermati i termini, le condizioni e gli impegni, incluse le originarie destinazioni dei prestiti originari, fatta eccezione per la possibilità di variazione del regime di tasso di interesse da variabile a fisso eventualmente prevista.”