Comune di Trebisacce attiva servizio di supporto psicologico per tutti i cittadini

Mundo: “È fondamentale garantire al meglio anche la tutela del benessere psicologico della popolazione”

TREBISACCE (CS) – Il Comune di Trebisacce, in qualità di comune capofila dell’ambito territoriale socio assistenziale, in collaborazione con i comuni aderenti, ha organizzato un servizio di supporto psicologico ai cittadini del territorio. “È fondamentale – ha dichiarato il Sindaco di Trebisacce Franco Mundo – in un periodo di ansie sociali diffuse, garantire al meglio anche la tutela del benessere psicologico della popolazione. L’impatto emotivo della pandemia in corso sta creando difficoltà significative a singoli, famiglie, organizzazioni: per questo abbiamo deciso, di mettere i nostri psicologi professionisti in forza al progetto Pon Inclusione, a disposizione del territorio, sempre ovviamente rispettando le direttive per la sicurezza e applicando adeguate modalità attuative, al fine che possano fornire adeguata assistenza ai cittadini che ne necessitano. Ringrazio la Dott.ssa Vitale, responsabile dell’Area SocioCulturale del Comune di Trebisacce e tutto il suo staff, per l’impegno profuso in questo progetto”.

L’Assessore alla Sanità e alle Politiche Sociali, Giuseppe Campanella, ha espresso compiacimento per l’iniziativa: “Ringrazio la responsabile, Dott.ssa Carmela Vitale, i suoi collaboratori e gli psicologi in forza al progetto Pon Inclusione di Trebisacce per l’attenzione riservata a chi soffre anche dal punto di vista psicologico in questo momento così difficile e complesso”.

Il Comune di Trebisacce e il Comune di Cassano allo Ionio hanno dunque attivato due linee telefoniche per supporto psicologico, dividendo l’ambito in due macro aree: l’area Nord comprende i comuni di Trebisacce, Amendolara, Roseto Capo Spulico, Montegiordano, Rocca Imperiale, Canna, Nocara, Oriolo e Castroregio. Riferimento per l’area Nord è il numero 3473099271, con reperibilità dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, oltre che martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00

L’area Sud comprende i comuni di Cassano allo Ionio, Villapiana, Francavilla Marittima, Plataci, Cerchiara di Calabria, San Lorenzo Bellizzi, Cassano allo Ionio, Albidona, Alessandria del Carretto. Riferimento per l’area sud è il numero 3486918593, con reperibilità dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, oltre che martedì e giovedì dalle 15.30 alle 18.00.