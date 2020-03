Stasi informa: “un nostro concittadino positivo al coronavirus. Si attende conferma ISS”

Il sindaco di Corigliano-Rossano: “sembra che il contagio possa essere avvenuto a causa del contatto stretto con un parente transitato, nel corso di un viaggio, da Milano”

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – “Cari concittadini, vi scrivo dal reparto di Pronto Soccorso dello Spoke CoriglianoRossano, plesso Corigliano. Ho appena finito di discutere con il direttore U.O.C. Pronto Soccorso dello Spoke e con il Responsabile Area Ionica del Dipartimento Prevenzione ASP relativamente ad un caso di Covid19. Si tratta di un nostro concittadino, ultra settantenne, risultato positivo al coronavirus.” Così rende noto il sindaco Flavio Stasi. “Ora si attendono i risultati – continua – definitivi da parte dell’istituto Superiore di Sanità. Il paziente in questo momento si sta trasferendo presso il reparto Malattie Infettive dell’ospedale di Cosenza. Purtroppo si tratta di uno dei cinque nuovi casi registrati ieri in Calabria.

Dalle prime ipotesi, sembra che il contagio possa essere avvenuto a causa del contatto stretto con un parente transitato, nel corso di un viaggio, da Milano. Ovviamente il Dipartimento Prevenzione si occuperà di approfondire la questione. Per quanto riguarda le strutture ospedaliere, dalla notte appena trascorsa sono stati chiusi i reparti di Pronto Soccorso e Radiologia dello Spoke per le ore necessarie per permettere la disinfezione e sanificazione degli ambienti.

E’ evidente che ora ancor più di prima è assolutamente necessario rispettare scrupolosamente il codice di comportamento emanato dal Ministero della Sanità che ormai viene diffuso a tutti i livelli ed attraverso qualsiasi canale di comunicazione, ma soprattutto c’è bisogno di essere responsabili nei confronti di sé stessi e degli altri. Ricordo a tutti infatti, soprattutto ai giovani, che questo virus è più pericoloso per anziani e persone deboli, ma che tutti possono essere vettori per il contagio e che quindi rischiamo di mettere in pericolo le altre persone, di cui invece bisogna prendersi cura. Sono certo che come comunità dimostreremo la forza e la responsabilità per superare questo momento.

Infine non posso che appellarmi con forza al Governo: unitamente a centinaia di altri sindaci, da giorni chiediamo che vengano adottati i provvedimenti necessari per controllare ed arginare i flussi di persone che in questi giorni, inutilmente ed irresponsabilmente, si stanno spostano dalle zone gialle verso le zone prive di contagio. Si tratta di un provvedimento necessario ed urgente perchè anche mentre scrivo, tantissimi uomini e donne stanno assaltano stazioni ferroviare, autostazioni ed autostrade, favorendo la diffusione del virus. Sarà mia cura comunicare con chiarezza alla cittadinanza qualsiasi ulteriore aggiornamento.”