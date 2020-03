Corigliano-Rossano, Stasi firma l’ordinanza: “domani scuole chiuse per disinfezione”

Stasi: “Abbiamo fatto il punto della situazione sulle misure di prevenzione e su come si stanno preparando le strutture sanitarie a dare risposte per ogni eventualità”

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Il sindaco Flavio Stasi informa i cittadini, in un post sulla sua pagina Facebook, sulle misure che l’amministrazione sta adottando in tema coronavirus. A tal proposito oggi verrà emanata l’ordinanza della chiusura per due giorni, dovuta alla sanificazione, degli istituti comprensivi e asilo nido comunale. “Insieme all’assessore Novellis – si legge nel post del primo cittadino – ed al responsabile della Protezione Civile Lepera, ci siamo confrontati con i responsabili del Dipartimento Prevenzione dell’Azienda Sanitaria, Martino Rizzo e Cataldo Romeo; con i rappresentanti dei medici di famiglia, Silvio Licciardi e Vincenzo La Grotta; col Dirigente del Pronto Soccorso dello Spoke Corigliano-Rossano, Natale Straface; abbiamo raggiunto telefonicamente il Distretto Sanitario ed il Dipartimento Sanità della Regione Calabria.

Abbiamo fatto il punto della situazione sulle misure di prevenzione e su come si stanno preparando le strutture sanitarie a dare risposte per ogni eventualità. Il Comune in questi giorni, a seguito della mia ordinanza n. 31, sta gestendo il flusso informativo delle persone che rientrano dalle regioni in cui è maggiore la presenza del virus. A seguito dell’ordinanza del Presidente della Regione e dell’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ci siamo coordinati per dare indicazioni più chiare possibili alla cittadinanza e domani – subito dopo aver ricevuto le ultime indicazioni dalla ProtezioneCivile Regionale – prepareremo una nota completa.