Corigliano, paura sulla statale 106. A fuoco la cabina di un mezzo pesante

La cabina di un’autoarticolato è andata letteralmente in fiamme nei pressi della rotatoria di Fossa Foresta nel comune di Corigliano Rossano. In salvo il conducente, riuscito a scendere in tempo dal mezzo pesante

.

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – La cabina di un mezzo pesante, in transito sulla statale 106 nel cosentino, ha preso fuoco ed è andata letteralmente distrutta divorata dalle fiamme che sarebbero partite per cause accidentali o comunque legate ad un avaria meccanica e non causate da un incidente. L’autoarticolato si trovava nei pressi della rotatoria di Fossa Foresta nel comune di Corigliano Rossano. Nessuno è rimasto ferito per fortuna. Il conducente dell’autoarticolato è riuscito a scendere appena in tempo. Sul posto l’intervento della stradale ma soprattutto di una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza che ha estinto il rogo e si occuperà di mettere in sicurezza il mezzo pesante. La strada è rimasta bloccata con inevitabili disagi alla circolazione.