Corigliano, rifiuti abbandonati a ridosso della 106. Denunciato il titolare di una ditta

I carabinieri forestali hanno denunciato il titolare di una ditta per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti e posto sotto sequestrato un’area di circa 300 metri quadri a ridosso della statale

CORIGLIANO – ROSSANO – I carabinieri forestali di Corigliano hanno posto sotto sequestro una area di circa 300 metri quadri e denunciato l’amministratore di una ditta di manufatti di cemento per abbandono e deposito incontrollato di rifiuti. Il provvedimento è avvenuto a seguito di un controllo effettuato nella zona industriale di Corigliano Rossano, in particolare nell’area urbana di Corigliano. I militari hanno subito notato a ridosso della Strada Statale 106 l’abbandono incontrollato di rifiuti, frutto di scarichi sistematici nel tempo e prevalentemente composti da pezzi di manufatti in cemento, pannelli ad altre tipologie di rifiuti speciali non pericolosi, quali ingombranti, pneumatici, RAEE, materiale plastico, calcinacci, blocchi di cemento, scaffali di legno, mattonelle ed altro.

I carabinieri hanno deciso allora di predisporre un posto di osservazione al fine di risalire e individuare l’autore dell’illecito che è stato accertato essere un dipendente di una ditta del luogo il quale, con l’ausilio di una pala meccanica vista uscire da uno stabilimento, trasportava e scaricava rifiuti nella zona interessata. I militari hanno subito bloccato la pala meccanica, identificato il trasgressore e, dopo i dovuti accertamenti, deferito all’Autorità Giudiziaria l’amministratore della ditta che ha commissionato al dipendente l’abbandono di rifiuti attraverso il mezzo meccanico. L’attività è stata svolta senza alcuna autorizzazione allo stoccaggio, attuando così una procedura irregolare nella gestione dei rifiuti aziendali. I carabinieri forestali hanno posto sotto sequestro l’area impegnata dai rifiuti, posta a ridosso della statale 106, della pala meccanica utilizzata per il trasporto degli stessi e al deferimento dell’Amministratore. E al vaglio degli inquirenti anche la posizione del dipendente.