Violento incidente nel cosentino: tre feriti, due in gravi condizioni

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – Un grave incidente si è verificato questa mattina in contrada Torre Voluta, nel comune di Corigliano-Rossano, lungo la provinciale 189 che collega il nuovo tracciato della Statale 106 con quello vecchio (vicino il centro commerciale “I Portali”). Nel tamponamento sarebbero coinvolte due auto, una Passat e una Mahindra, nelle quali viaggiavano più persone. Tre i feriti, di cui due verserebbero in gravi condizioni: un uomo 45enne ed una donna 46enne, trasportati d’urgenza presso l’ospedale “Giannettasio” di Rossano. Uno dei due feriti gravi verserebbe in prognosi riservata ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del fuoco di Corigliano-Rossano, i carabinieri che hanno avviato le indagini per stabilire la dinamica dell’incidente e i sanitari del 118.