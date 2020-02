Camminava con la borsa tracolla piena di droga: arrestato 22enne

Celati nella borsa che portava sono stati rinvenuti ingenti quantità di droga del tipo marijuana ed hashish, ma anche eroina, molta della quale già divisa in dosi

CASSANO ALL’IONIO (CS) – I carabinieri della compagnia di Corigliano Calabro hanno tratto in arresto un cassanese di 22 anni responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Ieri pomeriggio presso la frazione Doria del comune di Cassano all’Ionio i militari hanno eseguito un servizio di osservazione nei pressi delle case popolari della zona. All’improvviso è comparso un soggetto noto per i suoi precedenti penali, anche in materia di stupefacenti che si dirigeva verso un vicino uliveto, con indosso una grossa tracolla. Ritenendo che l’uomo stesse per nascondere qualcosa di illecito, i carabinieri cassanesi lo hanno circondato e bloccato. Dopo avergli letto i suoi diritti, hanno iniziato una minuziosa perquisizione personale, concentrando l’attenzione alla sua tracolla.

L’intuito investigativo ha dato presto i frutti sperati: infatti celati nella borsa che portava sono stati rinvenuti ingenti quantità di droga del tipo marijuana ed hashish, ma anche eroina, molta della quale già divisa in dosi. Precisamente sono stati trovati e sequestrati 200 grammi circa di hashish, divisi in due panetti, 30 grammi di marijuana e 1 grammo circa di eroina. Tutta la sostanza è stata portata in caserma e sottoposta agli accertamenti specifici con reagenti chimici ed i risultati hanno dato riscontro positivo alle tre sostanze stupefacenti.

La perquisizione è stata estesa anche all’abitazione del fermato ed alle sue pertinenze, ma senza rinvenire altro. Sulla base delle risultanze investigative e dell’ingente quantità di sostanza stupefacente sequestrata, diversa anche per tipologia, che faceva presupporre un suo uso ai fini di spaccio e non per un utilizzo prettamente personale, d’intesa con il Sostituto Procuratore della Repubblica di Castrovillari, si è proceduto all’arresto di C.D., 22enne del posto, che è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.