Il nuovo sistema dei trasporti di Corigliano-Rossano accende il web

In pochi minuti il social si trasforma in una agorà democratica. Segno che il tema della mobilità rappresenta uno dei nodi principali del neonato comune unico

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) Il Sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, chiama. Il popolo del web risponde.

Filo diretto tra vertice amministrativo politico e comunità. Dopo appena un’ora dal post, si registrano prese di posizione, commenti, like e faccine. Merito dei social e segno che il tema della mobilità nel nostro territorio, il più grande della Calabria, é prioritario.

A breve assicura Stasi sarà lanciata una vera e propria consultazione. Lo stesso Primo Cittadino evidenzia “stiamo lavorando al nuovo piano del Trasporto Locale. Questa una prima bozza, cosa ne pensate?

E’ prevista una linea circolare veloce Stazione-Stazione che collega le due aree urbane (linea rossa), collegate con due linee Mare-Centro Storico (linea gialla e linea verde). A questa “H” principale si aggiungono due linee laterali, una verso nord (Villaggio Frassa – Cantinella – Apollinara, linea blu) e l’altra verso sud (Amica – Toscano – Fossa, linea arancio). Infine una linea che collega i due centri storici, utile sia per collegare gli uffici comunali per dipendenti ed utenti, ma anche altri servizi come l’ospedale Compagna o la filiale I.N.P.S. (linea azzurra). Il tutto con ORARI PRESTABILITI ed un BIGLIETTO UNICO. In seguito faremo una vera e propria consultazione”.