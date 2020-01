Corigliano-Rossano, agguato nella serata. Grave un quarantenne

Il tentato omicidio nel centro storico di Corigliano ai danni di D.R., 40enne, del luogo che al momento si trova ricoverato all’Annunziata

CORIGLIANO-ROSSANO – Un uomo, 40enne del luogo, D.R. è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco, qualche ora fa, nel centro storico di Corigliano. La vittima si trovava in un vicolo, nelle vicinanze del castello ducale e del sagrato della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, quando, appena salito a bordo della propria auto, qualcuno ha fatto fuoco, ferendolo. I proiettili, almeno quattro, hanno attraversato il parabrezza della Fiat Multipla raggiungendo l’uomo al petto e alla testa. Il 40enne è stato trasportato in ospedale a Rossano per le cure, ora si trova ricoverato in prognosi riservata all’Annunziata di Cosenza. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Corigliano-Rossano, guidati dal capitano Cesare Calascibetta.