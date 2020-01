È attraccata stamani, giovedì 30 gennaio, al Porto di Corigliano – Rossano la nave della Saga Cruise Spirit of Discovery

CORIGLIANO-ROSSANO (CS) È attraccata stamani, giovedì 30 gennaio, al Porto di Corigliano – Rossano la nave della Saga Cruise Spirit of Discovery con a bordo 1000 passeggeri. Ad accogliere i visitatori che sceglieranno di fare itinerari a terra, insieme alla musica identitaria ed a gruppi folkloristici, ci sono stati l’assessore alla Città Europea Tiziano Caudullo e lo staff dell’Info Point con brochure in inglese corredate di mappe ed informazioni per il tour dei principali siti di interesse dei due centri storici realizzata dall’Associazione Insieme per Camminare.

È stata garantita l’attivazione di un servizio navetta da e per i due centri storici dalle ore 9,30 e per ogni mezz’ora.