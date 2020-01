I crocieristi alla scoperta delle bellezze di Altomonte

I viaggiatori dopo essere sbarcati al Porto di Schiavonea potranno visitare le botteghe dell’artigianato e delle produzioni agroalimentare tipiche del borgo

ALTOMONTE (Cs) – Matrimonio turistico tra la Sibaritide ed Altomonte. L’arrivo, previsto nella giornata di domani, di circa mille crocieristi in quel di Schiavonea ha acceso gli entusiasmi. A cogliere la bella opportunità turistica il comune di Altomonte. Il cui assessore al turismo Mario Pancaro, con una nota stampa, ha dichiarato di esprimere “soddisfazione a nome del Sindaco Gianpietro Coppola e dell’Amministrazione Comunale per la scelta ricaduta sulla Città d’Arte di Altomonte quale tappa territoriale interna nell’itinerario programmato per il gruppo di visitatori per la maggior parte inglesi che domani giovedì 30 arriveranno in Calabria a bordo della nave Spirit of Discovery di Saga Cruise nel Porto di Corigliano-Rossano”.

Spiega l’assessore, “tra gli obiettivi strategici dell’Esecutivo Coppola vi è il riposizionamento di Altomonte nel mercato globale dei turismi quale destinazione culturale, architettonica ed eco-sostenibile, ambita e ricercata da target di visitatori di tutto il mondo. Intercettare flussi ed iniziative importanti, a partire dal segmento crocieristico – conclude Pancaro – va in questa direzione di rafforzamento dell’appeal e della proiezione internazionale di Altomonte. Il patrimonio culturale, architettonico, paesaggistico, enogastronomico, in una parola identitario, custodito dall’entroterra rappresenta l’autentico valore aggiunto per rafforzare la stessa capacità distintiva ed attrattiva della risorsa costiera e della complessiva offerta balneare. Con la proposta dei territori interni, a partire dai suoi centri storici, la Sibaritide può ambire destagionalizzare ed a presentarsi in Italia ed al mondo come destinazione di turismi diversi, 365 giorni l’anno”.

I crocieristi saranno accolti dalla delegazione istituzionale alle ore 10 in piazza Anfiteatro. Visiteranno il Museo Civico e la chiesa di S. Maria della Consolazione, tra i monumenti simbolo della Città. Andranno quindi alla scoperta del borgo tra i più belli d’Italia, visitando le botteghe dell’artigianato e delle produzioni agroalimentare tipiche.