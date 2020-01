Cercasi direttore parco archeologico di Sibari, on line il bando per la candidatura

Le candidature saranno esaminate da una commissione di valutazione composta da 5 membri individuati tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale

COSENZA – Il Parco Archeologico di Sibari è tra gli Istituti culturali statali dotati di autonomia messi a bando con la procedura di selezione internazionale pubblica on line da oggi. Si tratta di uno dei tredici istituti autonomi presentati questa mattina in conferenza stampa dal ministro Franceschini, realtà già consolidate insieme a quelle istituite con la recente riorganizzazione promossa dal ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, alla cui direzione è possibile candidarsi attraverso il form on line sulla pagina del sito MiBACT www.beniculturali.it/museitaliani. Il Parco Archeologico di Sibari offre ai visitatori un affascinante percorso tra i resti di una delle più importanti colonie greche dell’Italia meridionale, una realtà che presenta ancora molte potenzialità.

“Tra i 13 nuovi istituti autonomi del nuovo bando internazionale mi piacerebbe vincere la sfida del parco archeologico di Sibari, un patrimonio straordinario, che per troppi anni e troppo spesso è rimasto abbandonato in una regione complicata, come la Calabria. Si tratta veramente una grande sfida” ha affermato il ministro per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, Dario Franceschini, durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo bando internazionale per 13 nuovi istituti autonomi Gli interessati alla direzione di questo istituto dovranno presentare la propria candidatura entro le ore 12:00 del 3 marzo 2020, allegando il proprio curriculum vitae e una breve lettera di presentazione in italiano e in inglese. Le candidature saranno esaminate da una commissione di valutazione composta da 5 membri individuati tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale nominati dal ministro. I candidati più idonei, fino a un massimo di dieci per ciascun istituto, verranno convocati per un colloquio all’esito del quale la commissione individuerà una terna di candidati per ogni struttura da sottoporre al ministro e al direttore generale Musei. L’incarico avrà una durata di 4 anni e può essere rinnovato per altri 4 anni.