Ospite della terza città della Calabria il grande drammaturgo e scrittore ebreo

CORIGLIANO-ROSSANO – La città di Corigliano-Rossano si rende protagonista di numerose manifestazioni volte a contrastare l’antisemitismo. In questo contesto, si muove la decisione di invitare Moni Ovadia, attore, drammaturgo e scrittore ebreo italiano. Il quale sarà a Corigliano – Rossano domenica 2 Febbraio per chiudere la settimana della Memoria per commemorare le vittime dell’Olocausto. L’evento è promosso dalla Presidenza del Consiglio comunale.

La terza realtà della Calabria ha intenzione di allestire un ricco cartellone di eventi nella settimana tra lunedì 27 Gennaio e domenica 2 febbraio. I dettagli, si legge nella nota stampa diramata, saranno comunicati nei prossimi giorni.

È quanto fanno sapere la Presidente Marinella Grillo e l’assessore alla Città della Cultura e della Solidarietà Donatella Novellis che con la Presidente della Commissione Cultura Alessia Alboresi sta definendo la programmazione che coinvolgerà in primis le scuole cittadine.

MONI OVADIA

Artista poliedrico, Ovadia, si legge nella nota comunale, “con arguzia e toni quasi scanzonati, ci condurrà alla scoperta dell’ebraismo e di un universo per molti di noi inedito e, proprio per questo, estremamente affascinante, facendoci scoprire le radici e il senso profondo di un insieme di valori che, in fondo, sono anche i nostri o, comunque, sono conciliabili con la nostra storia e la nostra tradizione, in questo grande mosaico di razze, etnie ed esperienze diverse, ma al tempo stesso complementari, che è l’Europa. La sua oratoria, così intrisa di quella leggerezza calviniana che è approfondimento senza pesantezza e spirito popolare senza mai scadere nella fatuità o nei luoghi comuni, ci accompagnerà in una riflessione conclusiva sulla tematica della Memoria, della sua valenza e del suo ruolo etico e morale nella società contemporanea”.

LA SETTIMANA DELLA MEMORIA

Inoltre saranno organizzate in collaborazione con il mondo dell’associazionismo, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, in modo da affidare al futuro la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia del nostro Paese e dell’Europa, affinché simili eventi non possano mai più accadere.