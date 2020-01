A Corigliano-Rossano l’ultima affollata tappa di Matteo Salvini

Una piazza Salotto al massimo della capienza ha accolto il numero uno della Lega

Corigliano-Rossano – Un Matteo Salvini tonico. Appagato dell’abbraccio della città di Corigliano-Rossano. Una piazza Salotto che, probabilmente ai limiti della sua capienza, ha accolto il numero uno della Lega.

L’ex ministro, acceso tifoso rossonero, ha esordito salutando i concittadini di Rino Gattuso. Riassumendo una lunga giornata di campagna elettorale, iniziata con un caffè in compagnia del giudice Nicola Gratteri. Affermando a chiare lettere di volere ingaggiare una lotta senza quartiere alla n’drangheta, “perché la Calabria é bellezza”. Durante il suo intervento ha ricordato il costante obiettivo politico :”prima gli italiani”. Nell’accesso alle case popolari, nelle occasioni di lavoro, etc.

Senza dimenticare di lanciare qualche frecciata ai vecchi amministratori della politica regionale calabrese.

Non sono mancate le contestazioni. Il popolo delle sardine che, solo qualche ora prima aveva organizzato una partecipata iniziativa in Piazza Valdastri, ha polemizzato, con canti, fischi e slogan indirizzati al ministro degli interni. Che ha prontamente replicato come la Lega in Calabria non abbia mai gestito nemmeno un condominio.