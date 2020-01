“Da donna a donna”, un incontro per discutere sul femminicidio e la violenza di genere

“La violenza di genere non è un problema delle donne e non solo alle donne spetta occuparsene, discuterne e trovare soluzioni, per questo è importante informare il più possibile i cittadini sul tema della prevenzione”

CORIGLIANO ROSSANO – Farà tappa anche a Corigliano Rossano il tour “Da donna a donna”, incontro/dibattito sul femminicidio e sulla violenza sulle donne. L’evento, che si terrà sabato 18 gennaio alle 16,30 all’Opera Salesiana Don Bosco, si dividerà in due momenti differenti. Il primo prevede una conferenza/dibattito durante la quale i relatori che parteciperanno approfondiranno la tematica e il secondo invece focalizzerà l’attenzione sulla proiezione di alcuni frame del film “Ti do i miei occhi” della regista spagnola Icìar Bollaìn che, in forma approfondita, tocca diversi ambiti della violenza. «I dati parlano chiaro – ha detto la senatrice Rosa Silvana Abate che ha fortemente voluto che questo tour, organizzato dalla Vicepresidente della Commissione d’inchiesta sul Femminicidio Cinzia Leone, facesse tappa proprio a Corigliano Rossano – ogni 72 ore muore una donna. Come senatrici e come gruppo parlamentare ci stiamo muovendo molto per salvaguardare le donne, ne è un esempio l’approvazione del “Codice Rosso”. L’arrivo della Commissione parlamentare di inchiesta sul Femminicidio nella mia città – ha detto ancora la Abate – era una promessa che avevo fatto qualche settimana in Senato quando in un mio intervento diedi sostegno e vicinanza a Mario Luzzi e alla sua famiglia che saranno presenti sabato.

Mario è il papà della piccola Fabiana Luzzi. In una lettera Mario Luzzi disse di sentirsi abbandonato dallo Stato dopo essere venuto a conoscenza del fatto che l’assassino di Fabiana abbia già ottenuto tre licenze premio in un anno. Una richiesta, la mia, che ha subito trovato accoglimento e sostegno da parte della mia collega, da sempre sensibile a queste tematiche, Cinzia Leone, che ha organizzato il “Da donna a donna” tour in tutta Italia per parlare di violenza sulle donne e femminicidi». «Parlare di quello che succede, promuovere eventi di questo tipo, capaci di creare dibattito e aumentare la conoscenza e la consapevolezza degli strumenti a disposizione delle donne vittime di violenza, soprattutto dopo l’approvazione del Codice Rosso – ha spiegato la senatrice Cinzia Leone, vicepresidente della Commissione d’inchiesta sul femminicidio – l’unico modo per evitare che queste tragedie si ripetano. La violenza di genere – ha detto ancora – non è un problema delle donne e non solo alle donne spetta occuparsene, discuterne e trovare soluzioni, per questo è importante informare il più possibile i cittadini sul tema della prevenzione poiché ad essa è legata necessariamente la Cultura del rispetto di genere e quindi concentrandomi soprattutto sulla rilevazione delle asimmetrie esistenti nei rapporti tra uomo e donna e sul rispetto per le differenze, così come sullo sviluppo di una consapevolezza critica rispetto a quanto viene veicolato anche dalla narrazione dei media».

Saranno questi, dunque, gli argomenti sul tavolo di discussione della tappa di Corigliano Rossano del “Da donna a donna” tour che farà scalo anche nella Sibaritide.

Ai lavori saranno presenti e interverranno:

Senatrice Cinzia Leone – Senatrice, Vicepresidente della Commissione di inchiesta sul femminicidio;

Rosa Silvana Abate – Senatrice, membro delle Commissioni Agricoltura e Questioni regionali

Luigia Rosito – Responsabile del Centro Antiviolenza “Fabiana”

Cinzia D’Amico – Dirigente scolastico dell’IIS “Luigi Palma” di Corigliano Calabro

Tiziana Scarpelli – Commissario di Polizia in servizio alla Questura di Cosenza e responsabile dello sportello d’ascolto intitolato a Fabiana Luzzi.

Nel corso dell’incontro è prevista una testimonianza dei familiari di Fabiana Luzzi. A seguire ci sarà la proiezione del film “Ti do i miei occhi” di Iciar Bollain.